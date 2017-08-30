Владелица сгоревшего красноярского пансионата для престарелых помещена под домашний арест

По ходатайству следствия суд на два месяца заключил под домашний арест владелицу красноярского пансионата для престарелых, при пожаре в котором погибли три человека, узнал корреспондент Сиб.фм 30 августа из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Пожар в частном пансионате, располагавшемся в центре города, произошёл 28 августа. Общая площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Были эвакуированы 34 постояльца пансионата, одна из женщин попала в ожоговую реанимацию Красноярской краевой клинической больницы, ещё троих пациентов спасти не удалось.

В отношении 47-летней владелицы учреждения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело принято к производству пятым следственным управлением ГСУ СК РФ, базирующимся в Новосибирске. Уточняется, что следствию предстоит дать «принципиальную правовую оценку бездействию контролирующих органов».

По версии полиции, пожар в пансионате мог произойти из-за небезопасной эксплуатации печного оборудования в частной бане на соседнем подворье. Возбуждено уголовное дело против собственника участка.

Напомним, в конце мая красноярские следователи обвинили директора другого пансионата для престарелых в смерти 18 пожилых постояльцев.