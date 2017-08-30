 

Жители Новосибирска знали про новый ЛДС больше, чем про «мусорную» концессию — социологи

 30 августа, 17:03
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Жители Новосибирска знали про новый ЛДС больше, чем про «мусорную» концессию &mdash; социологи
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Специалисты независимого фонда «Сибирская политика» провели два социологических исследования по самым обсуждаемым строительным инициативам областного правительства — ледовому дворцу спорта и мусоросортировочному комплексу, передаёт 30 августа корреспондент Сиб.фм из пресс-центра «Интерфакс-Сибирь».

В августе социологи из фонда «Сибирская политика» опросили жителей Новосибирска по темам строительства новой ледовой арены и мусоросортировочного комплекса.

«Часто чиновники и депутаты делают отсылку к мнению горожан, которое опять-таки забыли измерить, — отметил один из авторов исследования, депутат совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев.

Согласно данным опроса, 62 % респондентов ничего не знали о предстоящем строительстве мусоросортировочного комплекса. Что-то слышали 18 % опрошенных, знали в общих чертах 17 % респондентов и только 3 % знали все подробности.

«Мы отметили, что уровень поддержки строительства комплекса напрямую зависит от степени осведомлённости, — пояснил Игорь Украинцев. — Новосибирцы, знающие о проектах все подробности или хотя бы в общих чертах, часто высказывались против строительства».

Участники исследования, которые не знали о «мусорной» концессии, поддержали строительство мусоросортировочного комплекса (96 %). А те, кто были шире осведомлены в данных вопросах, разделились во мнениях: за — 38 %, против — 23 %, воздержались — 39 %.

Информированность среди участников исследования про новый ЛДС оказалась выше (41 % опрошенных), причём мужская часть населения знала об этом больше, чем женщины.

«В среднем осведомлённость по строительству ЛДС значительно выше, чем информированность по „мусорной“ концессии, — рассказал Украинцев. — Мы это связываем с тем, что по ледовому дворцу была достаточно большая пропагандистская работа в прошлом году во время предвыборного периода».

На вопрос касательно расположения ледовой арены большинство респондентов ответили, что она должна быть по линии метро. При этом 72 % поддержали «исторически зарезервированное» место рядом с законсервированной станцией метро «Спортивная» на Горской. К переносу ледовой арены за город большинство (63 %) отнеслись негативно.

Опрос проводился на территории Новосибирска в период с 14 по 28 августа, в общей сложности в обоих исследованиях приняли участие 2032 респондента.

Напомним, в августе губернатор задумался о переносе новой ледовой арены в пригород Новосибирска.

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