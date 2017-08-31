 

Аэропорт столицы Бурятии откроют для всех иностранных авиаперевозчиков

 31 августа, 15:51
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Аэропорт столицы Бурятии откроют для всех иностранных авиаперевозчиков
Аэропорт Байкал, фото с сайта egov-buryatia.ru

Столица Бурятии Улан-Удэ станет четвёртым городом страны, в аэропорту которого будет действовать так называемый режим «пятой степени свободы», позволяющий любым иностранным авиакомпаниям совершать рейсы туда практически без каких-либо ограничений, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения правительства региона.

Решение о введении особого режима в Улан-Удэ принято в министерстве транспорта РФ. До сих пор такой режим «открытого неба» действовал только во Владивостоке, Сочи и Калининграде. Цель аналогичного решения в Бурятии — развитие международного туризма и повышение инвестиционной привлекательности республики.

«Это возможность не только дальнейшего развития авиасообщения с посадками самолётов из стран Азии в Улан-Удэ и их следования дальше на европейский континент, но и мультипликатор для развития туристической и инвестиционной привлекательности республики. Уверен, что эту новость позитивно воспримут в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона», — заявил на совещании с властями республики глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Пятая степень свободы воздуха» предусматривает выполнение рейсов в Улан-Удэ любым иностранным перевозчиком вне зависимости от условий соглашений об авиасообщении его страны с Россией. При этом иностранные авиакомпании смогут не только без ограничений выполнять международные полёты из столицы Бурятии, но и совершать транзитные перелёты между третьими странами с посадкой в аэропорту Байкал. Кроме того, перевозчики смогут в забирать в Улан-Удэ новых пассажиров.

«На практике это значит, что турист, следующий, например, китайской или монгольской авиакомпанией в Европу, может сделать краткосрочную остановку в Улан-Удэ и посмотреть Байкал, посетить другие достопримечательности Бурятии и в дальнейшем продолжить перелёт на рейсе своей компании», — пояснил Соколов.

Напомним, в Красноярске завершается строительство нового международного терминала в аэропорту Емельяново; для тестирования работы аэровокзала набирают 500 добровольцев, готовых сыграть роль пассажиров.

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