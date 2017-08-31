Августовский снег потушил лесные пожары в Иркутской области

Лесные пожары, терроризировавшие Катангский район Иркутской области, прекратились благодаря снегу, сообщил корреспонденту Сиб.фм 31 августа замначальника пресс-службы правительства Иркутской области Леонид Альков.

Лесные пожары помог потушить выпавший снег, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Иркутской области. В самом Иркутске снега не наблюдалось.

«Пожары прекратились полностью. За минувшие сутки не было зарегистрировано ни одного очага, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Леонид Альков. — На прошлой неделе с пожарной обстановкой была сложная ситуация: общая площадь пожаров составляла до 300 тысяч гектаров. В основном в зоне космического мониторинга, где, по постановлению правительства, не применяются силы для тушения».

Напомним, во второй половине августа грозы спровоцировали лесные пожары в трёх районах Иркутской области — огонь распространился в Катангском, Нижнеилимском и Жигаловском районах.