Европа Плюс Новосибирск нашла четырёх похитителей велосипедов в прямом эфире
31 августа, 14:15
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Фото предоставлены пресс-службой радиостанции
В течение августа Европа Плюс Новосибирск подарила четыре велосипеда самым внимательным слушателям, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения пресс-службы радиостанции.
В течение августа 2017 года Европа Плюс Новосибирск проводила акцию «Похитители велосипедов». Каждый будний день в эфире радиоведущие озвучивали цифры кодового замка. Слушателям нужно было собрать три цифры, дозвониться в эфир шоу PlayBox и назвать правильный код замка.
Самые внимательные слушатели во время субботней программы в Открытой студии участвовали в розыгрыше велосипеда. Помимо главного приза недели участники сражались за призы от партнёра акции — сети розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru.