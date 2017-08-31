 

Европа Плюс Новосибирск нашла четырёх похитителей велосипедов в прямом эфире

 31 августа, 14:15

радио №1 в России
подходящие темы
Европа Плюс Новосибирск нашла четырёх похитителей велосипедов в прямом эфире
Фото предоставлены пресс-службой радиостанции

В течение августа Европа Плюс Новосибирск подарила четыре велосипеда самым внимательным слушателям, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения пресс-службы радиостанции.

В течение августа 2017 года Европа Плюс Новосибирск проводила акцию «Похитители велосипедов». Каждый будний день в эфире радиоведущие озвучивали цифры кодового замка. Слушателям нужно было собрать три цифры, дозвониться в эфир шоу PlayBox и назвать правильный код замка.

Самые внимательные слушатели во время субботней программы в Открытой студии участвовали в розыгрыше велосипеда. Помимо главного приза недели участники сражались за призы от партнёра акции — сети розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 июля, 14:24 • статья

Пешеходная утопия: вам не надо ль променада?

Какие изменения произойдут в Новосибирске в течение пяти лет, на которые рассчитана программа, чем уникален Затулинский дисперсный парк и по какой набережной можно будет комфортно гулять осенью.
 22.09.2016, 07:00 • интервью

Плюс велосипедизация всей страны

Во Всемирный день без автомобиля, 22 сентября, руководитель общественного движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин рассказывает о том, как движение пытается сделать Новосибирск городом, удобным для велосипедистов и пешеходов.
 2.08.2016, 07:00 • статья

Спальник, ножик и гоупро

Корреспондент Сиб.фм узнал у сибирских путешественников, что обязательно брать с собой в дорогу, как в поездке меняется взгляд на мир и как зефириться, чтобы не приняли.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 22 августа, 16:20 • новость

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства.
присоединяйтесь!
    