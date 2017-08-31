Европа Плюс Новосибирск нашла четырёх похитителей велосипедов в прямом эфире

В течение августа Европа Плюс Новосибирск подарила четыре велосипеда самым внимательным слушателям, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения пресс-службы радиостанции.

В течение августа 2017 года Европа Плюс Новосибирск проводила акцию «Похитители велосипедов». Каждый будний день в эфире радиоведущие озвучивали цифры кодового замка. Слушателям нужно было собрать три цифры, дозвониться в эфир шоу PlayBox и назвать правильный код замка.

Самые внимательные слушатели во время субботней программы в Открытой студии участвовали в розыгрыше велосипеда. Помимо главного приза недели участники сражались за призы от партнёра акции — сети розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru.