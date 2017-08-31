 

Коворкинг-центр откроется в новосибирском Технопарке

 31 августа, 12:38
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Коворкинг-центр откроется в новосибирском Технопарке
Фото с сайта globallookpress.com

Коворкинг-центр «Точка кипения» откроется в новосибирском Технопарке — это пятая «Точка кипения» в стране, узнал 31 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) открывает коворкинг-центр на базе Технопарка в новосибирском Академгородке.

«Это будет пятая „Точка кипения“, которую открывает Агентство стратегических инициатив, после Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Петрозаводска, — цитирует информагентство главу АСИ Светлану Чупшеву. — Большая роль в этой работе принадлежит сотрудникам направления „Молодые профессионалы“ Агентства стратегических инициатив, которые имеют огромный опыт в создании и функциональном наполнении пространств коллективной работы».

Коворкинг-центр — это рабочее пространство, оборудованное всем необходимым для фрилансеров или начинающих бизнесменов. Рабочие места сдаются в аренду на любой срок — от суток до нескольких месяцев.

По оценкам АСИ, это новый формат для Новосибирска, он может послужить развитию региона за счёт налаживания эффективной коммуникации между представителями бизнеса, местных властей и общественных организаций.

Напомним, в 2016 году новосибирские предприниматели стали чаще выбирать коворкинги.

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