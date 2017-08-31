 

Нетрезвый красноярец задушил во дворе не понравившуюся ему собаку на глазах у детей

 31 августа, 12:16
подходящие темы
Нетрезвый красноярец задушил во дворе не понравившуюся ему собаку на глазах у детей
Фото с сайта globallookpress.com

В Красноярске перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в жестоком убийстве собаки на глазах у несовершеннолетних, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения регионального ГУ МВД.

Преступление было совершено в одном из жилых дворов Ленинского района города. По версии полиции, ранее уже судимый красноярец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил бездомную собаку. Свидетелями убийства стали дети, проживающие в окрестных домах. На место происшествия был вызван наряд полиции, который получил от очевидцев описание внешности мужчины и вскоре задержал его. На допросе задержанный пояснил свой поступок личной неприязнью к животному.

По факту убийства собаки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», максимальная санкция статьи — лишение свободы на один год. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.

Напомним, ранее в посёлке Краснообск Новосибирской области неизвестный сбросил раненую собаку с седьмого этажа, и та чуть не придавила проходившую внизу женщину.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.

До горизонта и налево

 9 августа, 12:55 • колонка
Евгения Маркова
фотограф-путешественник
 4 августа, 15:41 • репортаж

Шагом, рысью и в галоп

Репортаж с тренировок на новосибирском ипподроме: когда можно перейти на галоп и почему конный спорт становится женским.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 22 августа, 16:20 • новость

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства.
присоединяйтесь!
    