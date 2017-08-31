Нетрезвый красноярец задушил во дворе не понравившуюся ему собаку на глазах у детей

В Красноярске перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в жестоком убийстве собаки на глазах у несовершеннолетних, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения регионального ГУ МВД.

Преступление было совершено в одном из жилых дворов Ленинского района города. По версии полиции, ранее уже судимый красноярец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил бездомную собаку. Свидетелями убийства стали дети, проживающие в окрестных домах. На место происшествия был вызван наряд полиции, который получил от очевидцев описание внешности мужчины и вскоре задержал его. На допросе задержанный пояснил свой поступок личной неприязнью к животному.

По факту убийства собаки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», максимальная санкция статьи — лишение свободы на один год. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.



Напомним, ранее в посёлке Краснообск Новосибирской области неизвестный сбросил раненую собаку с седьмого этажа, и та чуть не придавила проходившую внизу женщину.