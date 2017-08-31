 

Красноярские полицейские задержали браконьеров с осётром и стерлядью на 1,5 млн рублей

 31 августа, 14:33
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Красноярские полицейские задержали браконьеров с осётром и стерлядью на 1,5 млн рублей
Фото с сайта сибфоут.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали браконьеров на реке Енисей с краснокнижными осётром и стерлядью на 1,5 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения пресс-службы управления МВД по Сибирскому федеральному округу.

При осмотре судна задержанных сотрудники полиции обнаружили более полутора тонн рыбы. Эксперты провели исследование, которое показало, что это осётр сибирский — 173 экземпляра и стерлядь — 658 экземпляров.

По сообщению пресс-службы, сумма ущерба, причинённого водным ресурсам, составила более 1,5 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела по части 3 статьи 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») и части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Максимальное наказание по этим статьям — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в июле 2017 года сотрудники омского нефтеперерабатывающего завода выпустили в Иртыш более 140 тысяч мальков стерляди в рамках Года экологии.

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