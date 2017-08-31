Красноярские следователи объявили в розыск насильника восьмилетней девочки

В Красноярске мужчина изнасиловал девочку — следователи составили фоторобот со слов ребёнка и просят граждан посодействовать поимке насильника, узнал 31 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета Красноярского края.

Инцидент произошёл днём 26 августа в Красноярске, неустановленный мужчина завёл восьмилетнюю девочку в подъезд, где изнасиловал её. После этого он скрылся с места преступления.

«На вид 40-45 лет, волосы с сединой, был одет в джинсы чёрного цвета, спортивную кофту на молнии синего цвета с белыми полосками вдоль рукавов, ботинки чёрного цвета, имелись очки для зрения», — сообщает пресс-служба ведомства приметы насильника.

В отношении мужчины завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетней»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 15 лет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении преступника, следователи просят звонить по номерам в Красноярске 2-27-06-45 и 8-983-283-09-77.

Напомним, в августе омский рецидивист Рак получил 10 лет строгого режима за изнасилование подростка.