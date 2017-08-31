Могильщик в Иркутской области заснул на кладбище и умер в вырытой им же могиле

Работник сельского кладбища в Иркутской области найден мёртвым в вырытой им же могиле, предположительной причиной смерти стало переохлаждение, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл на кладбище села Тараса Боханского района области. Следователями уже установлено, что накануне происшествия 55-летний местный житель и двое его знакомых копали могилу, распивая спиртные напитки. После того, как пожилой мужчина уснул, собутыльники оставили его лежать на земле и ушли. На следующий день, вернувшись на кладбище, знакомые обнаружили своего приятеля без признаков жизни, лежащим на дне выкопанной ранее могилы.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели мужчины. Видимых следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

Напомним, в апреле в Барабинске Новосибирской области после потопа на городском кладбище всплыли десятки могил.