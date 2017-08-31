 

Могильщик в Иркутской области заснул на кладбище и умер в вырытой им же могиле

 31 августа, 12:52
подходящие темы
Могильщик в Иркутской области заснул на кладбище и умер в вырытой им же могиле
Фото с сайта globallookpress.com

Работник сельского кладбища в Иркутской области найден мёртвым в вырытой им же могиле, предположительной причиной смерти стало переохлаждение, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл на кладбище села Тараса Боханского района области. Следователями уже установлено, что накануне происшествия 55-летний местный житель и двое его знакомых копали могилу, распивая спиртные напитки. После того, как пожилой мужчина уснул, собутыльники оставили его лежать на земле и ушли. На следующий день, вернувшись на кладбище, знакомые обнаружили своего приятеля без признаков жизни, лежащим на дне выкопанной ранее могилы.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели мужчины. Видимых следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

Напомним, в апреле в Барабинске Новосибирской области после потопа на городском кладбище всплыли десятки могил.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 3.08.2016, 12:45 • репортаж

Главное, чтобы Россия была в порядке

Корреспондент Сиб.фм на День ВДВ отправился в Центральный парк, чтобы увидеть, как в городе отметили этот праздник, и узнать, чем отличается десантник от ВДВшника, в каком состоянии нужно набирать контрактников и как избавиться от воспоминаний о войне.
 5.07.2016, 19:00 • статья

Расписание на лето

Летние мероприятия на открытом воздухе следуют за последними тенденциями. Все лучшие развлечения лета можно опробовать на Пикнике Сиб.фм 23 июля, но помимо него в городе ожидаются и другие интересные события. Мы составили их список
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 22 августа, 16:20 • новость

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства.
присоединяйтесь!
    