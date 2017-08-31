 

Новосибирск занял второе место в рейтинге роста утренних пробок

 31 августа, 17:15
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Новосибирск занял второе место в рейтинге роста утренних пробок
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирск оказался вторым городом после Екатеринбурга, где зафиксирован самый быстрый рост утренних пробок, узнал 31 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании Яндекс.

Аналитики Яндекса подсчитали рост утренних пробок в разных городах России, рейтинг возглавил Екатеринбург, а второе место занял город на Оби.

По данным аналитиков, усреднённые данные за 2014–2016 годы показывают, что загруженность дорог в конце августа примерно соответствует осеннему уровню, который устанавливается в городе к концу сентября.

Для вычислений аналитики взяли среднюю разность максимального балла в начале сентября и начале августа за период с 2014 по 2016 год — в Новосибирске это число равно 2,1 баллу.

С результатом 1,8 балла Красноярск разделил с двумя другими городами. Третий из городов Сибири, вошедший в топ-15, — Омск, он занял предпоследнее 14-е место.

Напомним, в июне приложение для поиска парковочных мест от Яндекса стало доступно новосибирским водителям.

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