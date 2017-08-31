Новосибирская епархия заинтересовалась старинным церковным колоколом с «Авито»

Фото с сайта globallookpress.com и «Авито»

Антиквары предложили на «Авито» жителям Новосибирска бронзовый колокол XIX века — предложением заинтересовалась Русская православная церковь, узнал 31 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений.

Колокол XIX века из бронзы за 170 тысяч рублей появился на новосибирском «Авито» в начале августа, по объявлению уже позвонил представитель Новосибирской епархии.

Согласно тексту объявления, колокол был отлит на знаменитом тюменском колокольном заводе Петра Гилёва. Высота изделия 35 сантиметров, диаметр 30 сантиметров. Вес — 1 пуд, что равняется 16,4 килограмма.

«Очень-очень яркой тональности звон выдаёт. Сохранность редчайшая, как и сам колокол», — уверяет автор объявления.

Как рассказал продавец корреспонденту Сиб.фм, колоколом заинтересовалась Новосибирская епархия.

«Епархия звонила, там этим занимаются вроде сейчас, спонсоров ищут, чтобы его [колокол, — прим. Сиб.фм] выкупить», — рассказал представитель от выставки-продажи антиквариата.

Напомним, в августе житель Новосибирска предложил на «Авито» копию очков легендарного музыканта Джона Леннона.