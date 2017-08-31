Новосибирский борец обворовывал соперников во время спарринга

Спортсмен из Новосибирска снимал золотые цепочки с соперников во время спаррингов — на данный момент его задержала омская полиция, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Омской области.

Борец из Новосибирска подозревается в краже золотых украшений у жителей Омска, общий ущерб от его действий оценён в 365 тысяч рублей.

30-летний житель Новосибирска знакомился в Омске с мужчинами в ресторанах и предлагал им сразиться в спарринге — тренировочном поединке. Как рассказал правоохранителям один из пострадавших, к нему подошёл мужчина спортивного вида, они разговорились и выяснили, что у них есть общие интересы — оба увлекались борьбой. Тогда подозреваемый предложил потерпевшему выйти в фойе, чтобы показать тому несколько приёмов. Пропажу золотой цепочки стоимостью 85 тысяч рублей мужчина обнаружил только наутро.

Два других преступления были совершены подобных образом, при этом ущерб был оценён в 115 тысяч рублей и в 165 тысяч рублей соответственно. Все потерпевшие опознали задержанного новосибирского борца. Кроме того, правоохранители ищут других пострадавших от действий 30-летнего мужчины.

По каждому из фактов в отношении борца возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы на срок два года.

Напомним, в начале июля иркутская рецидивистка снимала золото с детей во время плетения кос.