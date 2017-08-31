 

Пожарный спас застрявшего в водосточной трубе ребёнка на Алтае

 31 августа, 17:42
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Пожарный спас застрявшего в водосточной трубе ребёнка на Алтае
Фото с сайта 04.mchs.gov.ru

В городе Горно-Алтайске пожарный спас девочку, которая полезла в водосточную трубу из любопытства и застряла, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения регионального управления МЧС.

Происшествие случилось во дворе многоэтажного жилого дома по переулку Технологическому в городе Горно-Алтайске Республики Алтай. На территории двора расположен открытый водосливной колодец с трубами ливневой канализации. В сообщении говорится, что восьмилетняя девочка залезла в трубу из любопытства.

«Ребёнка охватила паника, девочка громко плакала и кричала, на крик прибежала мама. Собрались прохожие, которые ничем не могли помочь. Мама тоже стала плакать и кричать. Кто-то позвонил в службу спасения. К счастью, в этом доме живёт пожарный Артём Сабашкин, он услышал крики и выбежал во двор. Артёму удалось протиснуться в узкое отверстие по пояс и ухватить девочку за ножку. Аккуратно он стал вытаскивать ребёнка из западни», — говорится в сообщении.

Операция заняла несколько минут, помощь приехавших врачей ребёнку не потребовалась.

Региональный следственный комитет проводит проверку по этому факту. Результатом её станет правовая оценка действий управляющей компании.

«Несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию жильцов дома, а также сотрудников прибывшей оперативной группы пожарной части № 2 ГУ МЧС России по Республике Алтай с просьбой закрыть опасный объект (водосливной колодец — прим. Сиб.фм), он остаётся открытым», — говорится в сообщении.

Напомним, что в августе 2017 года полицейский спас трёхлетнюю девочку из канализационного колодца в Иркутской области.

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