 

Предполагаемый глава банды киллеров ОПГ Трунова предстал перед новосибирским судом

 31 августа, 14:23
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Предполагаемый глава банды киллеров ОПГ Трунова предстал перед новосибирским судом
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский областной суд 31 августа в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела в отношении Анатолия Радченко по кличке Челентано, которого обвиняют в организации преступного сообщества, убийствах и других преступлениях, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения агентства «Интерфакс».

«Органами предварительного следствия Радченко обвиняется в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества под руководством Трунова, кроме того, он обвиняется в том, что совместно с Труновым он создал вооружённую преступную группу (банду), которой руководил. В составе банды под руководством Радченко было совершено убийство четырёх лиц, а также покушение на убийство ещё четырёх лиц», — приводит агентство слова гособвинителя Марины Морковиной.

Кроме того, Радченко обвиняется в вымогательстве, покушении на мошенничество и мошенничестве.

Морковина отметила, что 31 августа начинается рассмотрение дела по существу, оно будет вестись в закрытом режиме в целях безопасности участников процесса, кроме того, дело будет рассмотрено судьёй единолично, поскольку подсудимый отказался от суда присяжных.

По словам гособвинителя, суд допросит около 300 свидетелей, в том числе фигурантов других дел, связанных с «бандой Трунова».

Анатолию Радченко предъявлены обвинения по части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), части 1 статьи 209 («Бандитизм»), пунктам «а», «д», «е», «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»), части 3 статьи 30, пунктам «а», «е», «ж», «з» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), части 3 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»), пунктов «а», «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство»), части 4 статьи 159 («Мошенничество»), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в феврале 2014 года австрийский спецназ задержал Анатолия Радченко в Вене.

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