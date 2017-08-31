Сайт КПРФ Кузбасса стал «совокупным справочником пикантных синьорит, любящих общение» [16+]

Официальный сайт Кемеровского отделения КПРФ стал предлагать интимные услуги, номера ICQ девушек для виртуального секса и фотографии транссексуалов Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа на странице Facebook новосибирского журналиста Ильи Галагуза.

Содержание сайта Кемеровского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации стало включать в себя объявления о секс-знакомствах в Кемеровской области и Гурьевске, частные объявления девушек из Пскова, фото красивых девушек Дербента и транссексуалов Москвы.

Информация размещена на сайте, который указан в качестве официального интернет-ресурса кемеровского отделения КПРФ в контактах на главном сайте партии КПРФ.

Сниппет кемеровского сайта включает описание следующего содержания: «совокупный справочник пикантных синьорит, любящих общение».

«Решил, значит, зайти на сайт кузбасского отделения КПРФ, — пишет Илья Галагуз. — В общем, скука. Но не в этот раз. Читаю: „Лучшие неотразимости Тольятти ранжируют твоего старательна заходи и занюхай анкеты проституток“. Есть ещё такое: „Непотребное аппетитное давление на положительное дно приводит к сожалению мышц и нарушению их комбайновой способности“. Или такое: „Смотреть совокупный справочник пикантных синьорит любящих общение“. Или вообще такое: „Красивые женщины читы“. Я, конечно, подозревал, что политика — тот ещё притон, но... Короче, ранжируйте старательно, занюхайте анкеты проституток и наслаждайтесь, пока читы на красивых женщин действуют».

Скриншот с сайта КПРФ Кузбасса

Комментариев представителей КПРФ Кузбасса на момент публикации получить не удалось: телефон кемеровского отделения КПРФ, указанный в контактах на главном сайте КПРФ, не отвечает.

Напомним, в марте 2016 года стало известно, что анонимный комментатор, который «оскорблял и унижал государственных служащих, преимущественно женщин» на новостных порталах, оказался депутатом парламента Республики Бурятии от КПРФ Фёдором Бураевым.