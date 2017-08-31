Торжественное открытие колонки в Томске попало в список самых нелепых церемоний

Торжественная церемония открытия колонки в Томске попала на развлекательный сайт в перечень самых нелепых аналогичных церемоний, узнал 31 августа корреспондент Сиб.фм на сайте fishki.net.

Ранее мэр Томска перерезал красную ленту на открытии водопроводной колонки. Эта торжественная церемония открытия попала на сайт Fishki.net в фотоподборку под названием «Уникальные кадры с репетиции открытия ЧМ-2018 по футболу».

«Россияне могут спать спокойно, ведь в России уже давно проходит кастинг на должность режиссёра открытия футбольного мундиаля 2018», — пошутил автор рейтинга.

Открытие колонки в Томске заняло вторую строчку рейтинга самых нелепых церемоний, уступив место торжественному открытию модульного отделения почтовой связи в Ярославской области.

«В интернете эту безумную церемонию открытия не обсуждал только ленивый. И только лишь через некоторое время выяснилось, что вместе с колонкой открыли трубопровод для водоснабжения 78 частных домов», — такой подписью сопровождаются на сайте фотографии с места событий.

Кроме томской колонки, в подборку попали открытие остановки в Шахтёрске, презентации мусорных площадок в Новокузнецке и детской горки в Крыму.

Напомним, в августе Новосибирск занял второе место в рейтинге роста утренних пробок.