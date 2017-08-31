 

Торжественное открытие колонки в Томске попало в список самых нелепых церемоний

 31 августа, 18:25
подходящие темы
Торжественное открытие колонки в Томске попало в список самых нелепых церемоний
Фото с сайта «Томск.ру»

Торжественная церемония открытия колонки в Томске попала на развлекательный сайт в перечень самых нелепых аналогичных церемоний, узнал 31 августа корреспондент Сиб.фм на сайте fishki.net.

Ранее мэр Томска перерезал красную ленту на открытии водопроводной колонки. Эта торжественная церемония открытия попала на сайт Fishki.net в фотоподборку под названием «Уникальные кадры с репетиции открытия ЧМ-2018 по футболу».

«Россияне могут спать спокойно, ведь в России уже давно проходит кастинг на должность режиссёра открытия футбольного мундиаля 2018», — пошутил автор рейтинга.

Открытие колонки в Томске заняло вторую строчку рейтинга самых нелепых церемоний, уступив место торжественному открытию модульного отделения почтовой связи в Ярославской области.

«В интернете эту безумную церемонию открытия не обсуждал только ленивый. И только лишь через некоторое время выяснилось, что вместе с колонкой открыли трубопровод для водоснабжения 78 частных домов», — такой подписью сопровождаются на сайте фотографии с места событий.

Кроме томской колонки, в подборку попали открытие остановки в Шахтёрске, презентации мусорных площадок в Новокузнецке и детской горки в Крыму.

Напомним, в августе Новосибирск занял второе место в рейтинге роста утренних пробок.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31 августа, 10:08 • статья

Не рейтинг, а диагноз

В рамках проекта «Городской конструктор» рассказываем, как и что можно оценить в 1 112 городах России: какой из них — сказка, а какой — мечта.
 9 августа, 09:29 • репортаж

Родина пломбира

За что жители холодной России любят мороженое и сколько пломбира получится из 500 килограммов коровьего молока.

И не осталось никого

 27 апреля, 12:26 • колонка
Александр Жиров
журналист
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 22 августа, 16:20 • новость

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства.
присоединяйтесь!
    