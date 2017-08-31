Омский участковый незаконно изъял у женщины пистолет и продал его втридорога

В Омске вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, который, пользуясь служебным положением, незаконно изъял у женщины газовый пистолет, а потом продал его — также с нарушением закона, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения следкома Омской области.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено в мае 2015 года, когда мужчина служил старшим участковым уполномоченным полиции. Общаясь с вдовой недавно умершего жителя Омска, полицейский ввёл её в заблуждение относительно хранившегося у неё газового пистолета, принадлежавшего покойному, и изъял его как якобы незаконное оружие.

Пистолет стоимостью в 3 тысячи рублей участковый привёз к себе в рабочий кабинет, где и хранил, подыскивая покупателя, а затем удачно продал за 10 тысяч рублей. Однако поскольку сделка проходила под негласным контролем со стороны оперативников службы собственной безопасности областного главка МВД, полицейский тут же был задержан.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Суд признал участкового виновным по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения» и по части 4 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ и штрафа в 50 тысяч рублей.

Напомним, в начале июля в Республике Алтай заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД был приговорён к условному лишению свободы на 4,5 года за взятку, служебный подлог и злоупотребление полномочиями.