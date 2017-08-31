 

Житель Красноярского края устроил самосожжение в продуктовом магазине

 31 августа, 16:47
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Житель Красноярского края устроил самосожжение в продуктовом магазине
Фото с сайта xn—26-7lcmia.xn—p1ai

Следователи проводят проверку после того, как в городе Сосновоборске Красноярского края мужчина облил себя бензином и поджёг, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

В полицию поступило сообщение о том, что в продуктовом павильоне в городе Сосновоборске мужчина облил себя бензином и поджёг. Его госпитализировали с ожогами 99 % тела, в больнице он скончался.

По предварительным данным, мужчина пришёл в павильон, где работала продавцом его девушка. Он хотел выяснить отношения.

«Она отказалась с ним разговаривать, и тогда он облил себя бензином, принесенным с собой, и поджёг. Данное действие он совершил на глазах у девушки и покупателей, оказавшихся случайными свидетелями», — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку.

Напомним, что в июле 2017 года обманутые дольщики почтили память совершившей самосожжение женщины в Новосибирске.

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