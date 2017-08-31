 

Жители Новосибирской области купили больше всего 4G-смартфонов в Сибири

 31 августа, 18:03
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Жители Новосибирской области купили больше всего 4G-смартфонов в Сибири
Фото с сайта globallookpress.com

Жители Новосибирска купили четверть всех LTE-смартфонов, проданных в рознице МТС в Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения сотового оператора.

По спросу на устройства с поддержкой 4G регион в очередной раз стал абсолютным лидером федерального округа, если судить по отчётам розничной сети МТС за первые шесть месяцев 2017 года. Можно также отметить, что в целом в новосибирской области Сибири модели LTE-смартфонов выбирали 75 процентов посетителей розницы МТС, отметим, что ещё год такие устройства предпочитал лишь каждый второй покупатель.

Средняя стоимость LTE-смартфона в сравнении с 2016 годом стала ниже на 8 % и составила в новосибирской рознице МТС 12 820 рублей. Из статистики продаж видно, что каждый второй покупатель выбрал LTE-смартфон в ценовой категории от 5 000 до 9 999 рублей. Среди самых бюджетных моделей наибольшим успехом пользовался Alcatel PIXI 3, а в премиальном сегменте (от 15 тысяч рублей) самыми популярными стали смартфоны модели iPhone 5s.

Спрос на дорогие смартфоны (свыше 15 тысяч рублей) вырос в Новосибирской области за год в 1,6 раза, при этом большая часть — 60 процентов — премиальных гаджетов покупалась в кредит. Вырос и спрос на планшеты (особенно на LTE-планшеты) — их жители Новосибирска покупали втрое чаще, чем в январе-июне прошлого года. Что неудивительно: средний чек при покупке планшета сократился в два раза и составил 6 112 рублей.

Ещё один рекорд жителей области — наибольшее число купленных в салонах связи спиннеров среди всех сибирских регионов.

Напомним, ранее аналитики компании «Яндекс» провели исследование и выяснили, что жители Красноярска, Новосибирска и Омска стали чаще покупать школьные принадлежности через интернет.

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