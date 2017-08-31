Жители Сибири собирали детей в школу с помощью интернета

Аналитики провели исследование и выяснили, что жители Красноярска, Новосибирска и Омска стали чаще покупать школьные принадлежности через интернет, узнал корреспондент Сиб.фм 31 августа из сообщения пресс-службы Яндекса.

Специалисты сервиса «Яндекс.Деньги» изучили расходы жителей Красноярска, Новосибирска и Омска на подготовку детей к школе.

Исследования показали, что в конце августа традиционно возрос спрос на детскую одежду, обувь, канцтовары, электронику и товары в детских магазинах и магазинах игрушек. Так, расходы жителей Красноярска на такие покупки увеличились в 8,4 раза в сравнении с августом 2016 года. Количество платежей за тетради, ручки и другие канцтовары увеличилось в семь раз, за электронику — в два раза. Покупок в детских магазинах и магазинах игрушек стало больше в восемь раз.

В Новосибирске число онлайн-заказов детской одежды и обуви выросло в пять раз. Количество покупок тетрадей, ручек и других канцтоваров увеличилось в 8,7 раза, электроники — в 5,3 раза. Продажи в детских магазинах и магазинах игрушек стали больше в 4,8 раза.

Среди омских пользователей платёжной системы количество онлайн-заказов детской одежды и обуви выросло в 6,3 раза. Жители приобретали тетради, ручки и другие канцтовары в 3,5 раза чаще, электронику — в семь раз. Покупок в детских магазинах и магазинах игрушек стало больше в 3,6 раза.

Перед Днём знаний средний чек в Красноярске за детскую одежду — 3 904 рубля, за канцтовары — 1 317 рублей. Те, кто к школе покупает детям смартфоны, планшеты и другую электронику, платят в среднем за один товар 2 597 рублей.

В Новосибирске местные жители в среднем платят за детскую одежду 3 470 рублей, за канцтовары — 5 392 рубля, за электронику — 3 493 рубля.

Средний чек в Омске составляет: 3 687 рублей — детская одежда, 590 рублей — канцтовары, 3 232 рубля — электроника. Количество совершённых покупок во всех трёх городах выросло по сравнению с августом 2016 года.

В исследовании учитывались платежи через «Яндекс.Кассу» и с пластиковых карт «Яндекс.Денег» за август 2017 года и за такой же период годом ранее.

Напомним, что в сентябре 2017 года в образовательном центре «Горностай» появится ресурсный класс для детей с аутизмом, который поможет им со временем начать посещать обычные учебные классы.