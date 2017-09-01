Активист предложил новосибирскому депутату сложить полномочия после скандала на штрафстоянке

Общественник Евгений Митрофанов потребовал от депутата новосибирского заксобрания Сергея Титкова сложить полномочия после того, как тот устроил скандал на штрафстоянке из-за эвакуации своего автомобиля, рассказал корреспонденту Сиб.фм 1 сентября активист.

По сообщению РБК, депутат заксобрания Сергей Титков устроил скандал на штрафстоянке. В ролике депутат, нецензурно выражаясь, кричит на сотрудников штрафстоянки за то, что они увезли его автомобиль марки Toyota Land Cruiser. Титков угрожал позвонить начальнику областной ГИБДД Сергею Штельмаху.

Евгений Митрофанов направил два заявления: председателю комиссии по этике заксобрания и самому Сергею Титкову. В обоих он потребовал отставки депутата.

«Насколько я помню, максимальная ответственность от комитета, которая может его ожидать, — общественное порицание», — рассказал Митрофанов.

По словам общественника, заявления он отправил 31 августа 2017 года, реакции на них пока не последовало.

«В заявлении я сослался на те факты, которые посчитал недопустимыми для статуса депутата. В истории со скандалом дело не в нецерзурщине, которую он допустил. Это касается только его и сотрудников штрафстоянки. Насколько я понимаю, его комитет утверждал правила эвакуации, по которым его автомобиль забрали. Получается, что для избирателей одни порядки, а для него другие», — рассказал Евгений Митрофанов.

Общественник отметил, что, по его мнению, Сергей Титков, скорее всего, не сложит свои полномочия.

Напомним, что в июле 2017 года глава Барабинска Максим Овсянников подал заявление в прокуратуру на депутата горсовета Барабинска Константина Терещенко — тот публично поддержал сбор подписей за отставку мэра.