Более 20 тысяч первоклассников сели за парты в Новосибирске

В Новосибирске выросло количество первоклассников: в 2017 году первый раз за школьные парты сели более 20 тысяч детей, узнал 1 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

В 2017 году общее число учащихся составило порядка 168 тысяч, из них 20 тысяч — первоклассники. В 2016 году число тех, кто сел на школьную скамью впервые, составило 19,4 тысячи.

Праздничные линейки прошли более чем в 200 школах Новосибирска, также новый учебный год начался в 247 детских садах и 44 учреждениях дополнительного образования. В мэрии отметили, что все образовательные заведения подготовились к новому учебному году в срок.

1 сентября в Новосибирске начали работу две новые школы. В Первомайском районе школа № 213 приняла 546 учеников из микрорайона «Берёзовый». Кроме того, открыла двери первого корпуса школа № 155 на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе. Строительство второго корпуса завершится в декабре 2017 года.

Напомним, в конце августа аналитики провели исследование и выяснили, что жители Красноярска, Новосибирска и Омска стали чаще покупать школьные принадлежности через интернет.