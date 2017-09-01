 

День хакасского языка впервые пройдёт в республике

 1 сентября, 11:48
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День хакасского языка впервые пройдёт в республике
Фото с сайта r-19.ru

В Хакасии впервые отметят республиканский праздник — День хакасского языка; он пройдёт 4 сентября, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября из сообщения пресс-службы республиканского правительства.

13 июня 2017 года по решению республиканского правительства был принят закон «Об установлении Дня хакасского языка».

Праздник будет отмечаться ежегодно 4 сентября. По сообщению пресс-службы, дата связана с началом создания современной хакасской письменности.

«Приказом Хакасского уездного революционного комитета от 4 сентября 1924 года утверждена специальная комиссия при уездном отделе народного образования, которая должна была обеспечить выполнение постановления Енисейского губернского отдела народного образования „О выработке хакасской письмености“. В основные задачи комиссии входило составление хакасского алфавита и написание учебников», — говорится в сообщении.

В ноябре 1924 года комиссией был подготовлен проект хакасского алфавита, который базировался на кириллице и частично на латинице. Первые учебники на хакасском языке появились в 1926 году.

По сообщению пресс-службы, в республике пройдут уроки по хакасскому языку. А также лекции о языке, традициях и обычаях народа, конкурсы.

Напомним, что в июле 2017 года стало известно о том, что выпускники Томского политехнического университета разрабатывают бесплатное мобильное приложение, которое сможет перевести наиболее употребляемые русские слова на язык жестов.

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