 

Новосибирские байкеры отправятся в кругосветное путешествие во имя дружбы народов

 1 сентября, 20:28
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Новосибирские байкеры отправятся в кругосветное путешествие во имя дружбы народов
Фото из группы «Мотоклуб „99 %“ MC | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Проект мотопутешествий «Погнали! Мир ждёт!» готовится к старту в Новосибирске 5 сентября — обязательным условием участия стала толерантность по отношению к представителям других культур, узнал 1 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы областного правительства.

Как рассказал автор идеи — член Русского географического общества, президент общественной организации «Мотоклуб 99 % МС» Константин Нельзин, ключевая задача мотопутешествия — показать, что разные языки и разные вероисповедания не являются помехой для взаимопонимания. Люди планеты хотят одного и того же: мира, понимания, любви, и жизненные ценности у всех одинаковые.

«Человек, который не толерантен к другим культурам, никогда не поедет в такие поездки, ему не интересно смотреть на мусульман, на иудеев, — поделился Константин Нельзин. — Я считаю, что не надо просто ограничивать себя рамками, которые мы сами же и устанавливаем, а потом мучаемся. Мир, на самом деле, штука простая, и жизнь — очень несложная».

Маршрут протяжённостью 18 тысяч километров охватит 20 стран. Путешественники стартуют 5 сентября из Новосибирска и проедут на мотоциклах Западную и Восточную Европу, Балканский полуостров и Юго-Западную Азию.

Полный маршрут таков: Россия (Новосибирск) — Белоруссия — Польша — Чехия — Австрия — Германия — Франция — Швейцария — Италия — Словения — Хорватия — Босния и Герцеговина — Албания — Греция — Македония — Сербия — Румыния — Болгария — Турция — Грузия — Россия (Сочи).

В ходе поездки участникам расскажут о правилах поведения в той или иной стране, о её традициях и особенностях, о том, как правильно оформить визовые документы, запланировать остановки, выстроить маршрут с учётом потребностей и возможностей путешественника. Бюджет поездки на одного составит порядка 6 тысяч евро.

Как поделился организатор, этой поездкой проект «Погнали! Мир ждёт!» не ограничивается. В планах ещё три мотопутешествия в страны Ближнего Востока, Японию и США. А завершающим этапом проекта станет кругосветное путешествие в 2024 году.

Напомним, в августе жители Новосибирска рассказали о намерении покорить Обское море на крафтовом плоту.

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