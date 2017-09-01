Новосибирские дети полетят на параплане, чтобы победить рак

Парапланерист из Новосибирска Александр Орлов поднимет в небо переживших рак детей, подопечных фонда «Защити жизнь», чтобы они окончательно победили болезнь, рассказал корреспонденту Сиб.фм 1 сентября парапланерист.

2 сентября в шестой раз подряд пройдёт ежегодная акция парапланерного клуба «Вектор» и благотворительного фонда «Защити жизнь». Пережившие рак дети от шести до 14 лет поднимутся в небо на высоту 700 метров на параплане вместе с опытным инструктором Александром Орловым.

«Ребёнку, который долго болел, а потом поправился, очень сложно вернуться к нормальной жизни, — прокомментировали в фонде „Защити жизнь“. — Чтобы он вновь поверил в свои силы, нужно время и новые впечатления. За долгие месяцы, проведённые в больнице, взаперти, дети привыкают к тому, что многое нельзя, большинство решений за них принимают взрослые, родители и врачи относятся к ним, как к хрустальным. Чтобы понять, что жизнь продолжается, очень важно почувствовать себя победителем, сделать что-то особенное».

Александр Орлов отметил, что после первых полётов с детьми в 2012 году от родителей было много положительных отзывов.

«Они говорили, что полёты на параплане вызывают у детей сильные позитивные эмоции и они ещё долго ходят под впечатлением. А кто-то собирается в будущем выучиться на лётчика, — рассказал Орлов.

— Можно сказать, что для них появился свет в конце тоннеля. Ведь в обычной жизни они оторваны от социума.

Многие из них на домашнем обучении, лишены общения со сверстниками. И вообще, радости в их жизни немного».

Каждый полёт с детьми парапланерист снимает на видео, затем монтирует видеоролики и дарит их маленьким героям. По его мнению, видео полёта тоже имеет терапевтический эффект: видя себя на экране, дети снова переживают то состояние, с восторгом смотрят на себя.

«Это позитивное состояние даёт такой мощный эффект, который таблетками не достичь, — пояснил Александр Орлов. — Мне говорили, чтобы я связался с врачами и занялся углубленно изучением этого вопроса. У меня до медицины дело не дошло. Но я поставил себе в план, чтобы каждый год проводить такую акцию для детей».

Согласие с родителей на то, что они принимают все возможные риски, Александр Орлов не берёт, возлагая всю ответственность за безопасность полётов только на себя. Родители, как правило, сами присутствуют на полётах.

«Когда дети, ещё недавно лежащие под капельницами, взлетают в небо, преодолев страх, это самая лучшая реабилитация, — уверены в фонде. — Терапия счастьем».

Напомним, в августе 2016 года к парапланерному спорту при помощи Александра Орлова и фонда «Защити жизнь» приобщились четверо детей, переживших тяжёлые заболевания. В этот раз планируется поднять в небо от семи до 10 детей.