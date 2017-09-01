Омские власти выделили на строительство метро более 127 млн рублей

Омские власти объявили открытый конкурс на выполнение работ по строительству первого пускового участка первой линии омского метрополитена, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября, ознакомившись с сообщением на сайте госзакупок.

В документации сказано, что подрядчик должен будет выполнить работы по строительству участка линии метро от станции «Красный путь» до станции «Автовокзал» с электродепо.

В конкурсной документации сказано, что начальная цена контракта составляет более 127,2 млн рублей. Источник финансирования — региональный бюджет. Заказчиком выступило казённое учреждение омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Подрядчик должен будет выполнить работы с момента заключения контракта до 20 декабря 2017 года. Заявки на конкурс будут принимать до 18 сентября.

По сообщению издания «Интерфакс-Недвижимость», в августе 2017 года глава Минтранса Максим Соколов выступил за консервацию омского метро.

«...поскольку объём пассажирских перевозок и формат развития современных транспортных систем (скоростные трамваи, наземный электрический транспорт) говорят о том, что экономически выгоднее использовать именно эти виды перевозок», — заявил Максим Соколов.

Строительство омского метрополитена началось в 1993 году. Сдача первого участка была запланирована в 2016 году. За это время было израсходовано более 10 млрд рублей.

Напомним, что в июле 2017 года жительницы Омска сняли клип на тему обещанного Дмитрием Медведевым метро.