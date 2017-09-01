Организатор погрома в хакасской колонии получил четыре года лишения свободы

Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении одного из организаторов массовых беспорядков в исправительной колонии № 35, произошедших летом 2016 года, мужчина осуждён на четыре года лишения свободы с отбыванием срока в условиях строгого режима, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября из сообщения республиканской прокуратуры.

Бунт в колонии, расположенной на территории Абакана, вспыхнул в ночь с 24 на 25 июля 2016 года. Около 240 заключённых забаррикадировались в спальном помещении, требуя ослабления режима содержания. По данным информагентства «Хакасия», беспорядки были организованы выходцами из Таджикистана, Киргизии и Азербайджана, которые добивались разрешения на молитвы в непредусмотренное распорядком колонии время, требовали отменить опознавательные нашивки, разрешить им не застёгивать верхнюю пуговицу робы в жару и так далее. По данным прокуратуры, организаторы беспорядков призывали остальных заключённых к совершению массовых самоубийств в случае попыток администрации пресечь их противоправных действия.

Здание, в котором заперлись участники бунта, было взято штурмом силами сводного отряда ФСИН. Ущерб от погрома, учинённого заключёнными, был оценён в 1,7 млн рублей. В ходе следствия несколько участников беспорядков были признаны организаторами, один из них признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Никаких данных об этом осуждённом прокуратура не раскрывает, сообщается только, что мужчина во время бунта руководил действиями других осуждённых.

Организатор беспорядков был признан виновным по части 1 статьи 212 УК РФ «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества». С учётом досудебного соглашения мужчине было назначено сравнительно мягкое наказание — четыре года и один месяц колонии строгого режима. В отношении остальных организаторов продолжается расследование уголовного дела, максимальное наказание, которое может им грозить, — 15 лет лишения свободы.



Напомним, в октябре 2016 года в Забайкалье суд приговорил к условным срокам восьмерых сотрудников исправительной колонии № 10, усмирявших «огненный бунт» заключённых.