 

Похоронное бюро расплатилось катафалком за долги в Кузбассе

 1 сентября, 15:02
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Похоронное бюро расплатилось катафалком за долги в Кузбассе
Фото с сайта globallookpress.com

В городе Тайге Кемеровской области судебные приставы арестовали катафалк за долги по страховым взносам, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления ФССП России.

В отдел судебных приставов города Тайги поступил исполнительный документ о взыскании с предприятия, предоставляющего похоронные услуги. Сумма долга составила 280 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что в собственности у похоронного агентства имеется транспортное средство — катафалк стоимостью 180 тысяч рублей. Они выехали по адресу компании, арестовали катафалк и оставили его должнику на ответственное хранение.

Судебные приставы осведомили руководителя организации об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, либо подлежащего конфискации»).

Если в течение 10 дней со дня момента ареста организация не оплатит всю сумму долга, автомобиль будет передан торгующей компании в счёт погашения задолженности. Установлено, что ранее у организации уже были изъяты венки и памятники за долги по страховым взносам.

Напомним, что в феврале 2014 года судебные приставы в Новосибирске арестовали лимузин Cadillac Escaladе за долги.

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