Полиция вернула ноутбуки штабу Навального в Красноярске и отказалась от уголовного преследования

Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по факту обнаружения вирусов и нелицензионного flash-плеера на ноутбуках, изъятых в красноярском штабе оппозиционера Алексея Навального, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября из сообщения координатора штаба Руслана Руденко.

Ноутбуки были изъяты полицией 12 июля в ходе обысков. Официальной причиной обыска и изъятия стала проверка информации о том, что проживающий в Москве соратник Навального Леонид Волков может быть причастен к нарушению авторских прав и распространению вредоносных компьютерных программ. Вскоре правоохранители сообщили, что на ноутбуках красноярских сторонников Навального действительно обнаружены вирусы и нелицензионный flash-плеер американской компании Adobe Systems — он был установлен на ноутбуке координатора штаба.

После проверки, длившейся полтора месяца, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ГУ МВД по Красноярскому краю вернули ноутбуки сотрудникам штаба Навального и сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Я удовлетворён таким исходом, несмотря на то, что и самого изъятия ноутбуков не должно было происходить — на этих компьютерах не было, нет и не будет чего-либо интересного для полицейских, они не использовались в работе непосредственно самого штаба каким-либо образом. Я надеюсь, что красноярское ГУ МВД будет сфокусировано на борьбе с преступностью, а не будет использоваться высоким начальством для решения каких-либо исключительно политических задач, включая попытку парализации абсолютно законной работы штаба Алексея Навального в Красноярске», — прокомментировал итоги полицейской проверки Руслан Руденко.

Напомним, в мае красноярская тележурналистка обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой защитить её от нападок в соцсетях сторонников оппозиционера Алексея Навального.