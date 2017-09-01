 

Самолёты S7 будут летать из новосибирского аэропорта Толмачёво в Караганду

 1 сентября, 13:25
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Самолёты S7 будут летать из новосибирского аэропорта Толмачёво в Караганду
Фото Алёны Мартыновой

Авиакомпания S7 откроет новые рейсы Новосибирск — Караганда; самолёты начнуть следовать по этому направлению в октябре 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября из сообщения пресс-службы авиакомпании.

Прямые рейсы из Новосибирка в Караганду будут выполняться с 31 октября 2017 года. Отправление из Толмачёва планируется по вторникам и субботам в 14:50. В Казахстан пассажиры прибудут в 15:45 по местному времени.

Обратный рейс из Караганды вылетает в 16:35 и в Новосибирск прибывает в 19:25. Полёты будут происходить на самолётах Embraer 170. Они рассчитаны на перевозку 78 пассажиров.

Казахстан традиционно пользуется популярностью среди жителей сибирского региона, отмечает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

«У большинства семей в Казахстане живут родственники и друзья, и для них регулярные рейсы S7 Airlines — возможность чаще встречаться и быть ближе друг к другу, — рассказал Игорь Веретенников. — Кроме того, в последнее время страны СНГ становятся всё более востребованными направлениями как для деловых, так и для туристических поездок. Пассажиры из Казахстана, в свою очередь, оценят прямые рейсы в крупнейший сибирский город».

Напомним, что в июле 2017 года авиакомпания S7 начала выполнять рейсы из Новосибирска в Омск и Абакан.

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