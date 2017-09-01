Новосибирские школьники смогут пройти онлайн-курс по уходу за собакой

Интерактивный «1 „Аф“ класс» для детей, желающих завести собаку, стал доступен для новосибирских школьников, узнал 1 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы проекта.

Новосибирские школьники смогут доказать родителям, что готовы нести ответственность за собаку, благодаря интерактивному онлайн-курсу «1 „Аф“ класс».

Участники курса получат полную информацию о породах, поведении, воспитании и дрессировке собак. Базой для интерактивного курса стал одноимённый проект при поддержке компании Mars Petcare в лице бренда PEDIGREE®, который был реализован в Москве на базе Университетской школы МГПУ.

Разработчиками онлайн-курса выступили практикующие кинологи и телеведущая, победитель конкурса «Педагог-психолог года» Наталья Барложецкая.

«В своей практике я много раз рекомендовала завести в доме собаку, — рассказала Наталья Барложецкая. — Чаще всего желание иметь собачку или кошечку возникает у ребёнка тогда, когда он в семье чувствует себя одиноким. При этом он вполне может быть ухожен, иметь и братьев, и сестёр — вот только общения, тепла, внимания, психологического чувства защищённости ему не хватает. Родители на работе, а вечерами заняты своими делами; у братьев и сестёр своя жизнь».

По итогам тестирования каждый ребёнок получит онлайн-сертификат, подтверждающий его готовность стать владельцем четвероногого друга.

Для того, чтобы стать участниками онлайн-курса, школьникам необходимо быть пользователями единой образовательной сети «Дневник.ру». На данный момент 94 % новосибирских школ подключены к данной сети.

Напомним, в конце августа волонтёры установят 200-килограммовую собаку-копилку в Томске.