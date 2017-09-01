 

Трое новосибирских полицейских избили мужчину возле местного бара

 1 сентября, 16:54
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Трое новосибирских полицейских избили мужчину возле местного бара
Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет в Новосибирске расследует уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции; они подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, с которым у них возник конфликт в одном из баров города, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября из сообщения пресс-службы ведомства.

По версии следствия, в заведении у 29-летнего потерпевшего и его друга возник конфликт с компанией мужчин.

«Предварительно установлено, что в баре „Арена“ у потерпевшего и его знакомого произошёл конфликт с компанией мужчин. Все они были выдворены из бара сотрудниками охраны. На улице между мужчинами конфликт продолжился, в результате чего потерпевший поступил в ближайшее медицинское учреждение с телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что у мужчины возник конфликт с их коллегами. В тот момент они не были при исполнении обязанностей.

«Главным управлением МВД России по Новосибирской области по данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

Следователи выясняют обстоятельства драки, причину конфликта и его участников. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2017 года в администрации Кемеровской области началась проверка после появления видеозаписи, на которой соседи вице-губернатора Сергея Карпунькина обвиняют его в побоях — чиновник отстранён от должности.

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