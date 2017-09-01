 

Трое прапорщиков Росгвардии помешали жителю Абакана украсть транслятор с телевышки

 1 сентября, 17:12
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Трое прапорщиков Росгвардии помешали жителю Абакана украсть транслятор с телевышки
Фото с сайта globallookpress.com

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии предотвратил хищение телетранслятора с вышки передающего центра в столице Хакасии, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября из сообщения пресс-службы Росгвардии в Сибирском федеральном округе.

О том, что ночью на территорию радиотелевизионного центра пробрались посторонние лица, гвардейцы узнали после срабатывания сигнала тревоги. Прибыв на место происшествия, наряд в составе трёх прапорщиков и стажёра обнаружил на вышке мужчину. На требование стражей порядка спуститься вниз неизвестный не отреагировал и, наоборот, стал поднимался ещё выше. Затем мужчина всё-таки вступил в общение с гвардейцами, но заявил, что собирается спрыгнуть вниз.

К телецентру были вызваны бригады службы спасения МЧС и скорой помощи. Спасатели взобрались на телевышку и с соблюдением всех мер безопасности помогли мужчине спуститься на землю.

В ходе дальнейшего разбирательства 29-летний задержанный признался, что залез на телевышку, чтобы похитить телетранслятор. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи. В данный момент задержанный доставлен в республиканскую психиатрическую больницу для оценки его психического здоровья. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Напомним, в апреле в соседней Туве неизвестные украли провода со строительного крана, занятого на возведении буддистского храма в Кызыле; тогда глава республики Шолбан Кара-оол пообещал похитителям «тяжёлую карму».

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