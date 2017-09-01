 

Красноярские учёные выделили новый штамм вырабатывающих целлюлозу бактерий

 1 сентября, 11:40
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Красноярские учёные выделили новый штамм вырабатывающих целлюлозу бактерий
Фото с сайта globallookpress.com

Коллектив учёных Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН выделил и описал штамм уксуснокислых бактерий, способных производить бактериальную целлюлозу, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября из сообщения пресс-службы СФУ.

Новый штамм был выделен в чистую культуру из природного источника, известного как «чайный гриб» (Medusomyces gisevi), в котором присутствуют разные виды уксуснокислых бактерий. Полученный красноярцами штамм более продуктивен по сравнению с аналогами, которые выделялись ранее зарубежными и российскими учёными. Синтезируя большой объём целлюлозы на стандартной и модифицированной среде, штамм способен расти на разнообразных источниках углерода, не ограничиваясь субстратами с содержанием глюкозы и этанола.

К тому же бактериальная целлюлоза в отличие от растительной не содержит загрязняющих веществ, например, лигнина, скапливающегося на одеревеневших стенках растительных клеток. Экологичность и безопасность позволяет применять бактериальную целлюлозу в биомедицине для производства раневых покрытий, протезов кровеносных сосудов или в качестве костных трансплантатов. По словам одного из участников проекта, аспиранта Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Ивана Шидловского, бактериальная целлюлоза, производимая новым штаммом бактерий, может помочь в лечении многих заболеваний.

«Она способна спасти человека при поражениях кожи большой площади и трофических язвах или может быть использована в качестве бандажа при лечении брюшной грыжи, а также для контролируемой доставки лекарственных веществ. Применений у данного материала множество, поэтому я считаю нашу работу перспективной», — отмечает исследователь.

Помимо биомедицины бактериальная целлюлоза может успешно применяться в химической, бумажной, пищевой или текстильной промышленности.

Напомним, в июле сообщалось, что учёные СФУ совместно с коллегами из Мексики и Индии нашли способ синтезировать содержащие золото наночастицы в цветках мимозы стыдливой (Mimosa pudica).

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