Власти Хакасии решили охранять «жемчужную» пещеру в особом порядке

«Бородинская» пещера получит статус особо охраняемых земель — глава Хакасии оценил состояние природного памятника как неудовлетворительное, узнал 1 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте правительства республики.

«Бородинская пещера» станет особо охраняемой, об этом рассказал глава Хакасии Виктор Зимин во время первой прямой линии с населением.

Эта пещера славится тем, что именно там впервые в Сибири учёные обнаружили «пещерный» жемчуг.

Земельный участок, на котором расположена «Бородинская» пещера, переведут в статус «особо охраняемых» к 2019 году; сейчас эта территория считается «землёй хозяйственного назначения».

Перевод земельного участка необходим для того, чтобы была возможность распланировать бюджет и выделить средства на приведение прилегающей территории и самой пещеры в порядок. На данный момент уборкой мусора и сорной травы вокруг пещеры занялись волонтёры.

Пещера оказалась легкодоступной для туристов, поэтому пользуется большой популярностью. Длина всех ходов пещеры — около 1,8 тысячи метров, глубина от входа — 86 метров.

Напомним, в августе Русское географическое общество сообщило, что очистит от надписей скалы в Алтайском крае.