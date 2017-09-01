Выпускник забайкальской школы попытался вынести из кабинета директора сейф

Забайкальский суд вынес приговор выпускнику школы, который попытался вынести из кабинета директора сейф с деньгами, но его заметил сторож, узнал корреспондент Сиб.фм 1 сентября из сообщения пресс-службы краевой прокуратуры.

Борзинский городской суд признал виновным жителя села Кондуй.

«Подсудимый является недавним выпускником сельской школы. Не имея работы и испытывая материальные затруднения, он решил незаконно проникнуть в здание школы и поживиться содержимым сейфа, установленного в кабинете директора образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2017 года ночью молодой человек разбил окно и проник в школьное здание, а затем в кабинет директора. В сейфе хранились 53 тысячи рублей. Они предназначались на покупку учебников и детское питание. Молодому человеку помешал сторож, который услышал шум и пошёл посмотреть на его источник. Он узнал бывшего ученика.

«Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Он дал признательные показания. Уголовное дело в отношении подсудимого было рассмотрено судом в особом порядке», — говорится в сообщении.

Суд признал виновным подсудимого по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Его приговорили к 150 часам обязательных работ, которые он будет отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, что в июле 2017 года беженка из Сирии окончила школу в Забайкалье с золотой медалью.