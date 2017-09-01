 

Жители «Тихого центра» выступят против пешеходной улицы Ленина в Новосибирске

 1 сентября, 19:41
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Жители «Тихого центра» выступят против пешеходной улицы Ленина в Новосибирске
Фото с сайта novosibirsk.go2all.ru

Жители домов, окна которых выходят на улицу Ленина, выступили против того, чтобы оставить её пешеходной на выходных; людей возмутили туалеты под окнами и музыканты, рассказала корреспонденту Сиб.фм 1 сентября представитель предварительной инициативной группы жителей микрорайона «Тихий центр» Анастасия.

Против выступили представители предварительной инициативной группы, в которую вошли жители восьми домов в центре Новосибирска, располагающихся на улицах Ленина и Советская.

«Большинство из проживающих очень возмущены тем, что происходит и в каком виде. Кто-то жалуется, что у них возле дома № 18 на улице Ленина под окнами ставят туалеты. Представляете, человек смотрит в окно, а там туалет», — рассказала Анастасия.

Также, по словам Анастасии, людей, окна квартир которых выходят на Ленина 9, раздражают музыканты. Они приходят под окна и поют допоздна. В том числе в воскресенье, перед рабочей неделей.

«В будние дни они выступают возле здания „Сибирьтелекома“. На выходные они перемещаются под окна. Туда же приходят зрители, они фотографируют и тоже ведут активную жизнедеятельность. У некоторых людей окна выходят только на одну сторону, и они не могут, например, уйти в другую комнату или открыть окно», — рассказала Анастасия.

Помимо этого бетонные перекрытия не позволяют людям на автомобилях проехать к своим подъездам.

Люди планируют создать окончательную инициативную группу, которая будет представлять их интересы. Они считают, что пешеходная улица нарушает их права по статье 3 ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Собрание жителей «Тихого центра» пройдёт 4 сентября 2017 года в 18:45 в Большом зале Дома культуры имени Октябрьской революции по адресу: улица Ленина, 24. В нём приглашают принять участие жителей микрорайона, представителей организаций и учреждений, средства массовой информации и мэрию города Новосибирска.

Также на собрании будут озвучены результаты репрезентативного опроса жителей на тему перевода проезжей части улицы Ленина в пешеходную зону и выбраны руководители инициативной группы.

Напомним, что в августе 2017 года волонтёры движения «Гражданский патруль» провели соцопрос среди жителей Новосибирска, насколько удачной оказалась идея сделать улицу Ленина пешеходной — некоторые из опрошенных высказали опасения по поводу угрозы теракта.

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