 

20 кадетов в Иркутске заразились кишечной инфекцией

 2 сентября, 16:44
подходящие темы
20 кадетов в Иркутске заразились кишечной инфекцией
Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Иркутские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения у 20 воспитанников Иркутского кадетского корпуса симптомов гастроэнтерита, узнал корреспондент Сиб.фм 2 сентября из сообщения регионального управления СКР.

Ведомство сообщает, что в кадетском корпусе работают следователи, сотрудники полиции, МЧС, Роспотребнадзора и врачи.

«Следствием рассматриваются три основные версии заболевания кадетов. По одной из версий, источником заражения был кадет, поступивший 30 августа с симптомами заболевания, который был позже передан родителям. Также рассматриваются версии употребления некачественных продуктов, принесённых с собой, либо употреблённых в столовой кадетского корпуса», — говорится в сообщении.

Медики отобрали для госпитализации 12 человек для установления диагноза. Все юноши проживали на одном этаже. В настоящее время состояние госпитализированных молодых людей оценивается как удовлетворительное. Они останутся в больнице до тех пор, пока не будут получены результаты анализов.

«Накануне начала учебного года кадетский корпус прошёл приёмку всеми инстанциями, в том числе санитарно-эпидемиологической службой. Благодаря тому, что помещения были сразу обработаны и проведена влажная уборка, удалось избежать большего количества заразившихся», — говорится в сообщении.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время принято решение о госпитализации всех заболевших. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 1 ноября 2016 года стало известно, что отравление томских кадетов закончилось уголовным делом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 сентября, 18:09 • репортаж

Не только иврит и кипа

Кто учится в новосибирской еврейской школе и чему там учат. Репортаж Сиб.фм со Дня знаний в лицее «Ор Авнер».
 4 августа, 15:41 • репортаж

Шагом, рысью и в галоп

Репортаж с тренировок на новосибирском ипподроме: когда можно перейти на галоп и почему конный спорт становится женским.
 24 июля, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 22 августа, 16:20 • новость

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства.
присоединяйтесь!
    