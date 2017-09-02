20 кадетов в Иркутске заразились кишечной инфекцией

Иркутские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения у 20 воспитанников Иркутского кадетского корпуса симптомов гастроэнтерита, узнал корреспондент Сиб.фм 2 сентября из сообщения регионального управления СКР.

Ведомство сообщает, что в кадетском корпусе работают следователи, сотрудники полиции, МЧС, Роспотребнадзора и врачи.

«Следствием рассматриваются три основные версии заболевания кадетов. По одной из версий, источником заражения был кадет, поступивший 30 августа с симптомами заболевания, который был позже передан родителям. Также рассматриваются версии употребления некачественных продуктов, принесённых с собой, либо употреблённых в столовой кадетского корпуса», — говорится в сообщении.

Медики отобрали для госпитализации 12 человек для установления диагноза. Все юноши проживали на одном этаже. В настоящее время состояние госпитализированных молодых людей оценивается как удовлетворительное. Они останутся в больнице до тех пор, пока не будут получены результаты анализов.

«Накануне начала учебного года кадетский корпус прошёл приёмку всеми инстанциями, в том числе санитарно-эпидемиологической службой. Благодаря тому, что помещения были сразу обработаны и проведена влажная уборка, удалось избежать большего количества заразившихся», — говорится в сообщении.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время принято решение о госпитализации всех заболевших. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 1 ноября 2016 года стало известно, что отравление томских кадетов закончилось уголовным делом.