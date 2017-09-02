 

Два жителя Сибири прошли во второй тур шоу «Голос»

 2 сентября, 17:13
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Два жителя Сибири прошли во второй тур шоу «Голос»
Фото с сайта globallookpress.com

Жительница Томска Анна Просекина и житель Кузбасса Александр Огородников прошли во второй тур шестого сезона шоу «Голос» стартовавшего 1 сентября на «Первом канале», узнал корреспондент Сиб.фм из просмотра передачи.

К исполнителю из Кемерова повернулись все четверо членов жюри.

В первом дне отборочного тура шестого шоу «Голос», состоявшемся 1 сентября«, в следующий тур попали Анна Просекина из Томска и Александр Огородников из Кемерова. 24-летняя девушка исполнила композицию певицы Светланы Лободы «Революция». Лицом к певице повернулись Леонид Агутин и Дмитрий Билан, последнего Просекина выбрала в качестве наставника.

26-летний житель Кемерова Александр Огородников исполнил песню группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit», чем покорил зрителей и членов жюри. В качестве наставника он выбрал певице Пелагею.

Напомним, 1 февраля стало известно, что певица из Красноярска Дарья Антонюк из Красноярского края претендует на участие в «Евровидении-2017».

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