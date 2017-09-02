Новосибирские активисты назвали заморозку «мусорной» концессии попыткой остановить протесты

Активисты организации «Поможем реке Издревая» опубликовали сообщение, в котором они назвали приостановку реализации концессии на строительство мусорных полигонов «попыткой остановить протестное движение», узнал корреспондент Сиб.фм 2 сентября из сообщения в соцсети «ВКонтакте» группы «Поможем реке Издревой».

28 августа 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на рабочем совещании объявил о готовности приостановить и даже разорвать концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск».

По сообщению активистов, 30 августа прошла встреча плановой рабочей группы депутатов и сторон сделки по реализации соглашения. На ней было озвучено, что проект мусорных комплексов находится на стадии завершения.

«Все подобные заявления правительства Новосибирской области — это попытка остановить протестное движение. И под покровом этих заявлений „Экология-Новосибирск“ будет проходить государственные экспертизы и получать разрешение на строительство», — говорится в сообщении.

Участники инициативной группы считают, что соглашение необходимо расторгнуть и «прекратить проводить совещания на основе действующей концессии». Также они заявили о необходимости выбора новой модели обращения с отходами и внедрения сортировки мусора.

«Что касается бассейна реки Издревой, ещё раз подчёркиваем его значимость как ценного природного объекта, требующего создания особо охраняемой природной территории, а не размещения промышленных предприятий, которые негативно отразятся на экосистеме», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 2017 года депутат Наталья Пинус назвала аферой новосибирскую мусорную концессию.