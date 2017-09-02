 

Новосибирские активисты назвали заморозку «мусорной» концессии попыткой остановить протесты

 2 сентября, 14:06
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские активисты назвали заморозку «мусорной» концессии попыткой остановить протесты
Фото из архива Сиб.фм

Активисты организации «Поможем реке Издревая» опубликовали сообщение, в котором они назвали приостановку реализации концессии на строительство мусорных полигонов «попыткой остановить протестное движение», узнал корреспондент Сиб.фм 2 сентября из сообщения в соцсети «ВКонтакте» группы «Поможем реке Издревой».

28 августа 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на рабочем совещании объявил о готовности приостановить и даже разорвать концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск».

По сообщению активистов, 30 августа прошла встреча плановой рабочей группы депутатов и сторон сделки по реализации соглашения. На ней было озвучено, что проект мусорных комплексов находится на стадии завершения.

«Все подобные заявления правительства Новосибирской области — это попытка остановить протестное движение. И под покровом этих заявлений „Экология-Новосибирск“ будет проходить государственные экспертизы и получать разрешение на строительство», — говорится в сообщении.

Участники инициативной группы считают, что соглашение необходимо расторгнуть и «прекратить проводить совещания на основе действующей концессии». Также они заявили о необходимости выбора новой модели обращения с отходами и внедрения сортировки мусора.

«Что касается бассейна реки Издревой, ещё раз подчёркиваем его значимость как ценного природного объекта, требующего создания особо охраняемой природной территории, а не размещения промышленных предприятий, которые негативно отразятся на экосистеме», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 2017 года депутат Наталья Пинус назвала аферой новосибирскую мусорную концессию.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 сентября, 08:00 • статья

Квитанция лес бережёт

Боитесь экологической катастрофы? Откажитесь в вашей компании от бумагооборота. Или хотя бы сократите его, как это сделал «Ростелеком».
 31 августа, 12:46 • статья

Мусорный кризис: нам столько не вывезти

Одни кричали: «Вредно!» Другие говорили: «Дорого!» Но хотя бы в одном они сошлись: «мусорную» концессию необходимо разрывать.
 25 августа, 13:55 • интервью

Чтобы жизнь не была бытовухой

Евгения Маркова рассказывает про мираж, сложные ситуации в горах, «зовущие» места и побег к себе.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 22 августа, 16:20 • новость

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства.
присоединяйтесь!
    