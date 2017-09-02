 

Система «Глонасс» выдала убийцу друга из Хакасии

 2 сентября, 16:24
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Система «Глонасс» выдала убийцу друга из Хакасии
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве друга, на след злоумышленника навела система «Глонасс», узнал корреспондент Сиб.фм 2 сентября из сообщения регионального управления СКР.

Система навигации, данные которой помогли изобличить преступника, была установлена в арендованный им автомобиль.

По версии следствия, 28 августа 2017 года в правоохранительные органы Республики Хакасии обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении 45-летнего супруга, который несколько дней назад ушёл из дома с 600 тысячами рублей и пропал.

«Правоохранители предположили, что в отношении мужчины совершено преступление и что к нему может быть причастен лучший друг без вести пропавшего. Было установлено, что подозреваемый взял в аренду автомобиль, оборудованный системой „Глонасс“, и ездил на нём в Манский район Красноярского края», — говорится в сообщении

На месте остановки подозреваемого, в кустах, полицейские обнаружили тело потерпевшего со множественными травмами головы. По данному факту следователи СК по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Полиция задержала подозреваемого, в ходе допроса он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершённого преступления.

По предварительной версии следствия, несколько месяцев назад у подозреваемого созрел план убийства своего лучшего друга, с которым он дружил около 15 лет, с целью завладения деньгами. Он предложил жертве поехать в Манский район и там скупать у населения золото, которое они якобы незаконно добывают. Пообещал солидный заработок.

Потерпевший согласился, ничего не сообщив семье он тайно уехал из дома, забрав с собой 600 тысяч рублей, взятые в банке на покупку автомобиля.

«Вместе они доехали до безлюдного места на территории Манского района, подозреваемый, воспользовавшись моментом, совершил убийство, после чего забросал тело ветками и вернулся в Хакасию. Часть похищенных денег потратил на личные нужды и любимую женщину», — говорится в сообщении.

Напомним, что 16 августа стало известно, что 17-летний житель Кемеровской области заказал 18-летнему другу своих мать и отчима.

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