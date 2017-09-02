 

Жители Новосибирска почтят память жертв теракта в Беслане

 2 сентября, 14:43
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Жители Новосибирска почтят память жертв теракта в Беслане
Фото с сайта globallookpress.com

День солидарности в борьбе с терроризмом пройдёт в Новосибирске 3 сентября в 16:00 на площадке перед ГПНТБ, узнал 2 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Акция «Свеча Памяти. Беслан» пройдёт в рамках памяти о погибших в результате теракта в городе Беслан (Северная Осетия) в 2004 году. Трагедия случилась утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года.

Террористы удерживали в заминированном здании взрослых и детей, всего 1 128 человек. На третий день произошли взрывы, правительственные силы взяли здание школы штурмом. В результате трагических событий погибло 333 человека, в том числе186 детей.

Жители города Новосибирска почтут погибших минутой молчания, зажгут свечи и запустят в небо белые воздушные шары по числу жертв трагедии.

Напомним, что в январе 2015 года жители Новосибирска провели серию одиночных пикетов в память жертв теракта в Париже.

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