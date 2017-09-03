 

Погнавшийся за сборщиками конопли бурятский участковый выстрелил себе в ногу и умер

 3 сентября, 11:00
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Погнавшийся за сборщиками конопли бурятский участковый выстрелил себе в ногу и умер
Фото с сайта globallookpress.com

Капитан полиции погиб при исполнении служебных обязанностей в Мухоршибирском районе Бурятии — офицер погнался за сборщиками конопли и случайно прострелил себе бедро из табельного пистолета, узнал корреспондент Сиб.фм 3 сентября из сообщения республиканского МВД.

Работавший на должности участкового полицейский в составе группы коллег принимал учакстие в профилактической операции «Мак», проходившей в ночь на 2 сентября. Неподалёку от улуса Зандин правоохранители заметили нескольких граждан, занимавшихся сбором дикорастущей конопли. В свою очередь, увидев полицейских, нарушители попытались скрыться.

«В ходе задержания подозреваемых участковый уполномоченный капитан полиции Жамсаран Раднаев, по предварительной информации, в результате несчастного случая получил огнестрельное ранение бедра из табельного пистолета. Сотрудник полиции был доставлен в медучреждение, где от полученной травмы скончался», — говорится в сообщении МВД Бурятии.

Как уточнили в региональном следкоме, для того чтобы проверить все версии произошедшего, по факту гибели сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«Основной версией происшествия является версия о неосторожном применении оружия самим участковым уполномоченным полиции при преследовании нарушителей. Однако для доскональной проверки иных версий будет проводится расследование», — сообщил следком.

Задержаны пятеро сборщиков конопли, которых преследовал погибший участковый, — это жители Забайкальского края и Бурятии в возрасте от 20 до 26 лет, один из которых ранее был судим за кражу. С места происшествия были изъяты четыре мешка собранной конопли.

Погибшему офицеру полиции было 34 года, у него остались жена и две дочери. МВД по Республике Бурятия намерено оказать семье полицейского необходимую поддержку и материальную помощь.

Напомним, в июне в Забайкальском крае браконьер после удачной охоты на косулю прострелил себе ягодицу из карабина.

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