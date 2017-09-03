 

Неизвестные сожгли предвыборный штаб «Единой России» в Красноярском крае

 3 сентября, 10:10
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Неизвестные сожгли предвыборный штаб «Единой России» в Красноярском крае
Фото с сайта 24.mchs.gov.ru

Предвыборный штаб «Единой России» в городе Назарове Красноярского края полностью выгорел в результате поджога, узнал корреспондент Сиб.фм 3 сентября из сообщения на официальном сайте регионального отделения партии.

По данным единоросов, возгорание произошло 2 сентября около 5:00 по местному времени. Штаб располагался в арендованном помещении в одноэтажном здании. Огнём уничтожена оргтехника, мебель, агитационная продукция и другое партийное имущество, предназначенное для выборной кампании.

«Преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли. Охранник находился в отдельно стоящей сторожке, дверь которой заблокировали. Через тревожную кнопку он вызвал полицию. По его словам, нападающие кричали „Передайте привет „Единой России““», — сообщается на сайте красноярских единороссов.

Лидер регионального отделения партии Алексей Додатко, обвинил в поджоге политических оппонентов.

«Не приходится сомневаться в политической подоплёке произошедшего. По счастливой случайности, обошлось без человеческих жертв. Какой бы ожесточённой ни была предвыборная борьба, идти из-за этого на уголовное преступление — недопустимо <...> Думаю, что избиратели сделают выводы из этого события, а правоохранительные органы разберутся, кто из наших оппонентов за этим стоит», — цитирует Додатко сайт «Единой России».

В Назарове партия вела подготовку к выборам депутатов местного городского совета, они намечены на единый день голосования — 10 сентября.

Напомним, в январе неизвестные с помощью коктейля Молотова подожгли приёмную депутата Заксобрания Новосибирской области единоросса Алексея Андреева.

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