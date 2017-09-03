 

Влюблённый житель Читы украл и подарил девушке арт-объект

 3 сентября, 12:33
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Влюблённый житель Читы украл и подарил девушке арт-объект
ЗабГУ, фото с сайта zabgu.ru

Житель Читы попал под уголовное преследование после кражи уличного арт-объекта «Я люблю ЗабГУ», который он подарил своей девушке, узнал корреспондент Сиб.фм 3 сентября из сообщения ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Сообщение о краже объекта, установленного возле одного из корпусов Забайкальского госуниверситета, поступило в полицию 28 августа. Сотрудники угрозыска изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и установили, что кражу совершил проходивший мимо здания молодой человек, рядом с которым была девушка.

В ходе последующих оперативных действий была установлена личность злоумышленника, сам он был задержан полицейскими. Похитителем оказался 22-летний читинец, который пояснил, что в день кражи возвращался с девушкой из развлекательного заведения домой и, проходя мимо арт-объекта, решил похитить его и подарить возлюбленной.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Похищенная скульптурная композиция изъята у него и в ближайшее время будет возвращена на место.

Напомним, что в июне 2016 года неизвестные вандалы повредили в Чите арт-объект «Я люблю читать», разбив подсвеченное изнутри сердце. Знак «Я люблю ЗабГУ» также уже ломали в декабре 2014 года.

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