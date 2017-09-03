Жительница Томской области пойдёт под суд за продажу наград в интернете

Полиция Томской области передала в суд материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении 52-летней жительницы города Северска, которая пыталась продать в интернете награды участника Великой Отечественной войны, узнал корреспондент Сиб.фм 3 сентября из сообщения регионального ГУ МВД.

Преступление было пресечено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Судя по фотографиям на официальном сайте областного главка МВД, женщина продавала орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также юбилейные медали в честь 20-летия и 50-летия Победы. Эти награды запрещены к продаже на территории России, как они оказались у жительницы Северска, не уточняется.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и по статье 324 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт государственных наград РФ и СССР». Максимальная санкция статьи — арест на три месяца.

Напоммним, в мае полиция Томска задержала женщину, подозреваемую в краже ордена Мужества у своего знакомого.