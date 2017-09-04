Бывшие спецназовцы предстанут перед судом за вымогательство в Новосибирске

Новосибирская прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению четверых местных жителей в мошенничестве и вымогательстве, узнал 4 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Среди обвиняемых — двое бывших сотрудников подразделения специального назначения «Гром» УФСКН РФ по Новосибирской области.

«По версии следствия, 23-летний и 25-летний мужчины (наводчики) узнали о том, что двое новосибирцев занимаются приносящей высокий доход нелегальной деятельностью по оформлению медицинских книжек и решили улучшить своё материальное положение путем шантажа этих „предпринимателей“», — говорится в сообщении.

Для реализации плана подельники привлекли двух знакомых сотрудников наркоконтроля в возрасте 28 и 29 лет. Последние 15 апреля 2016 года договорились встретиться для покупки медицинских книжек и прибыли к дому потерпевшего в Дзержинском районе Новосибирска. Там находился второй потерпевший, который привёз дневную выручку от продажи медицинских книжек.

Мужчины представились сотрудниками уголовного розыска и сообщили потерпевшим о том, что они якобы собрали доказательства их противоправной деятельности, и в настоящее время к ним направляется следственная группа, которая проведёт обыски, а сами потерпевшие будут помещены под стражу. Для убедительности на одного из них надели наручники.

За прекращение якобы проводящегося расследования подельники потребовали от потерпевших 400 тысяч рублей, а за дальнейшее покровительство назначили плату в размере 25 тысяч рублей в неделю. Деньги потерпевшие должны были передавать через двух молодых людей (наводчиков), которые должны были контролировать нелегальный бизнес.

Таким образом за три месяца обвиняемые похитили 700 тысяч рублей.

В августе 2016 года один из потерпевших перестал платить и стал уклоняться от встреч. Тогда злоумышленники 8 августа под видом покупателей медицинских книжек выманили второго потерпевшего. Они незаконно удерживали его в автомобиле, угрожали и били, требуя сообщить, где второй потерпевший либо погасить долг за него.

Мужчина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал подельникам 9,3 тысячи рублей и ключи от своего автомобиля стоимостью 470 тысяч рублей.

В отношении подельников возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Максимальное наказание по данным статьям — семь лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.

Напомним, что в ноябре 2016 года спецназ штурмом взял нелегальную угольную шахту на Кузбассе.