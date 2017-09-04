 

Экс-директор «Мостовика» считает завышенной стоимость новосибирского четвёртого моста

 4 сентября, 17:23
подходящие темы
Экс-директор «Мостовика» считает завышенной стоимость новосибирского четвёртого моста
Фото с сайта pixabay.com

Бывший генеральный директор омской компании «Мостовик» Олег Шишов указал на завышенную стоимость строительства «несложного» четвёртого моста в Новосибирске, сравнив его с более масштабным проектом на острове Русский, узнал корреспондент Сиб.фм из интервью Шишова на «Тайге.инфо» 4 сентября.

В начале августа гендиректор компании «Центральный мост» Евгений Кожевников заявил, что строительство новосибирского четвёртого моста через реку Обь обойдётся в 35 млрд рублей, тогда как ранее оно оценивалось в 32 млрд рублей.

Компания «Мостовик» выполняла предпроектные работы по четвёртому мосту в Новосибирске. Тогда стоимость моста оценивалась в 20,9 млрд рублей. Экс-директор «Мостовика» Олег Шишов прокомментировал нынешнюю ситуацию.

«Стоимость нашего проекта определялась на основе ведомости объёмов работ и проверялась экспертизой, — сказал он. — Без подробного анализа, без ведомости объёмов работ, технологии, условий, сроков инвестирования проекта, разработанного другой проектной организацией из Санкт-Петербурга, трудно ответить точно на этот вопрос. Но мы можем сравнить с другими проектами из нашей истории».

В качестве примера Шишов привёл проект строительства самого крупного вантового моста в мире на остров Русский, длина которого составила три километра, высота над водой — более 70 метров, а высота пилонов — 324 метров. По словам Шишова, этот мост построили в сверхрекордные сроки.

«Там, в конечном итоге, была определена стоимость на конец 2012 года — 32 млрд рублей. И то заказчик оплатил только 30,5, — отметил он. — Поэтому, действительно, несоизмеримо — примерно одна цена за уникальный мост на остров Русский через морской пролив и за несложный мост через Обь».

Стоит заметить, что в строительство Бугринского моста было вложено около 19 млрд рублей. По оценке Кожевникова, такая высокая цена за четвёртый мост возросла за счёт двух транспортных развязок на обоих берегах Оби. Мост соединит улицу Ипподромскую и левый берег. Общая протяжённость мостового перехода составит 5,1 километра.

На строительство четвёртого моста предполагается поддержка из федерального центра в размере 26,2 млрд рублей. Минимальный гарантированный доход концессионера — 47,1 млрд рублей. Мост планируется возвести в течение пяти лет.

Напомним, в конце августа власти Новосибирской области рассмотрели предложения участников конкурса и выбрали концессионера для строительства четвёртого моста через реку Обь — победителем стала «Сибирская концессионная компания».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

От Никольска до Новосибирска

 27.11.2015, 07:00 • колонка
Арсений Арсеньев
репортёр из прошлого
 7 августа, 11:02 • короче

Короче: криптовалюта

Как можно намайнить неизбежную по мнению экономистов криптовалюту в свой карман, хоть Центральный банк России и против.
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 22 августа, 16:20 • новость

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства.
 21 августа, 19:25 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» копию очков легендарного музыканта Джона Леннона

Копия очков британского музыканта и основателя The Beatles Джона Леннона появилась на новосибирском «Авито» — раритет стоит 100 тысяч рублей.
присоединяйтесь!
    