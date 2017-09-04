Экс-директор «Мостовика» считает завышенной стоимость новосибирского четвёртого моста

Бывший генеральный директор омской компании «Мостовик» Олег Шишов указал на завышенную стоимость строительства «несложного» четвёртого моста в Новосибирске, сравнив его с более масштабным проектом на острове Русский, узнал корреспондент Сиб.фм из интервью Шишова на «Тайге.инфо» 4 сентября.

В начале августа гендиректор компании «Центральный мост» Евгений Кожевников заявил, что строительство новосибирского четвёртого моста через реку Обь обойдётся в 35 млрд рублей, тогда как ранее оно оценивалось в 32 млрд рублей.

Компания «Мостовик» выполняла предпроектные работы по четвёртому мосту в Новосибирске. Тогда стоимость моста оценивалась в 20,9 млрд рублей. Экс-директор «Мостовика» Олег Шишов прокомментировал нынешнюю ситуацию.

«Стоимость нашего проекта определялась на основе ведомости объёмов работ и проверялась экспертизой, — сказал он. — Без подробного анализа, без ведомости объёмов работ, технологии, условий, сроков инвестирования проекта, разработанного другой проектной организацией из Санкт-Петербурга, трудно ответить точно на этот вопрос. Но мы можем сравнить с другими проектами из нашей истории».

В качестве примера Шишов привёл проект строительства самого крупного вантового моста в мире на остров Русский, длина которого составила три километра, высота над водой — более 70 метров, а высота пилонов — 324 метров. По словам Шишова, этот мост построили в сверхрекордные сроки.

«Там, в конечном итоге, была определена стоимость на конец 2012 года — 32 млрд рублей. И то заказчик оплатил только 30,5, — отметил он. — Поэтому, действительно, несоизмеримо — примерно одна цена за уникальный мост на остров Русский через морской пролив и за несложный мост через Обь».

Стоит заметить, что в строительство Бугринского моста было вложено около 19 млрд рублей. По оценке Кожевникова, такая высокая цена за четвёртый мост возросла за счёт двух транспортных развязок на обоих берегах Оби. Мост соединит улицу Ипподромскую и левый берег. Общая протяжённость мостового перехода составит 5,1 километра.

На строительство четвёртого моста предполагается поддержка из федерального центра в размере 26,2 млрд рублей. Минимальный гарантированный доход концессионера — 47,1 млрд рублей. Мост планируется возвести в течение пяти лет.

Напомним, в конце августа власти Новосибирской области рассмотрели предложения участников конкурса и выбрали концессионера для строительства четвёртого моста через реку Обь — победителем стала «Сибирская концессионная компания».