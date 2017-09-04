Facebook Inc потребовала от новосибирской компании безвозмездно передать домен facebook.ru

Американская корпорация Facebook Inc потребовала от основанной в Новосибирске компании «Центр финансовых технологий» (ЦФТ) безвозмездно передать ей домен facebook.ru, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября из публикации издания «Коммерсант».

Facebook Inc требует также прекратить использование товарного знака facebook. Свои претензии корпорация обратила к ЗАО ЦФТ — головной структуре платёжной системы «Золотая корона», которой домен facebook.ru принадлежит с 2005 года.

По информации американской корпорации, с недавнего времени с сайта facebook.ru идёт автоматическая переадресация на сайт платёжной системы. Facebook Inc. потребовала от компании до 30 сентября отказаться от товарного знака facebook. 28 августа корпорация направила ЗАО ЦФТ («Центр финансовых технологий») претензионное письмо, в котором, в частности, просит сообщить до 6 сентября результат рассмотрения претензии.

"За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало«,— цитирует издание сообщение пресс-службы ЦФТ.

На момент публикации информации переход на платёжную систему с домена facebook.ru не производился.

Группа компаний «Центр финансовых технологий» — это один из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения для кредитно-финансовых организаций, Она основана в 1991 году. Офисы ЦФТ находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Алматы, Ростове-на-Дону, Кишинёве.

Напомним, 18 мая 2015 года стало известно, что новосибирский аэропорт Толмачёво запустил в доменной зоне Китая версию своего официального сайта на китайском языке.